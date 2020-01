El defensa nacional se encuentra en el Preolímpico sub23 en Colombia.

Se prendieron las alarmas en Colo-Colo, ya que según informó el diario La Tercera Palestino se resiste a vender a Nicolas Díaz a los albos, ya que avisan desde la Cisterna que tiene una oferta desde México.

El equipo de destino sería el Morelia, club de Pablo Guede, el mismo DT que dirigió al Cacique y que llevó a Paulo Díaz, hermano del seleccionado Sub 23 a San Lorenzo y a Arabia.

Hace unos días, el gerente técnico del Cacique, anunciaba que Díaz sería jugador de Colo-Colo: “Nosotros ya hicimos todos los caminos regulares para la ejecución de la cláusula. Ya se lo habíamos manifestado al presidente de Palestino en el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana y el domingo nuestro presidente se comunicó directamente con el presidente Uauy para comunicarle si hacíamos la oferta como una negociación normal o si teníamos que utilizar el camino regular de la ejecución de la cláusula. Como dentro de la negociación no se pudo, a partir de ahí enviamos las cartas correspondientes tanto a Palestino como a la ANFP, anunciando que Colo Colo va a hacer uso de la ejecución de la cláusula que tiene Nicolás Díaz”, explicó Marcelo Espina.

El joven defensa cuenta con dos cláusulas de salida. Una por un millón de dólares, si es que juega menos de 50 partidos oficiales, con un mínimo de 30 minutos; y otra de US$ 2 millones si la cantidad de encuentros es superior.

Los hinchas albos están furiosos con Pablo Guede:

Nunca he puteado al Profe Guede, pero puta ojalá no nos quite al Nico Díaz 🙏🏻