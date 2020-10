Nicolás Copano salió a desmentir la veracidad de polémico video de José Antonio Neme

El registro muestra a una pareja de hombres que se burla de una simpatizante del "Rechazo".

Un curiso video fue compartido por adherente de derecha que se viralizó en las redes sociales, con el #NEME, los cibernautas comenzaron a compartir el contenido en donde se aprecian a dos hombres en un auto que se ríen de una señora que está entregando volantes propagandísticos a favor del #Rechazo.

"Lo del desmentido mercurial de Javier Olivares y la circulación malintencionada del vídeo del José Antonio Neme Falso (no es el) comprueba que hay ciertos humanos que quieren forzar la realidad. Y hay otros que reciben y hasta les gusta la mentira. Que gentecita peligrosa esa", dijo el comunicador.

Lo del desmentido mercurial de Javier Olivares y la circulación malintencionada del vídeo del José Antonio Neme Falso (no es el) comprueba que hay ciertos humanos que quieren forzar la realidad. Y hay otros que reciben y hasta les gusta la mentira. Que gentecita peligrosa esa. — Nicolas Copano (@copano) October 11, 2020

"Quiero usar este medio para aclarar una confusión que alguien mostró en Twitter. Yo no soy la persona del video que insulta a una señora, jamás he tenido tatuajes en mis brazos”, indicó Neme.



“Tampoco es mi voz, y jamás insultaría a una persona, una mujer en esos términos. Además tampoco tengo el pelo largo (como el hombre del video), me lo corté hace un tiempo ya. Seamos responsables al usar las redes sociales”, agregó.

Mira las reacciones acá:

Neme riendo con su come churro total el odia a las mujeres. https://t.co/0JVhyHux4a — Freddy (@Freddy51213071) October 11, 2020

No me agrada Neme, pero este video es antiguo y además, en ese entonces se desmintió que era él. Me asombra que en el 2020 se siga creyendo todo lo de internet a la primera. https://t.co/5fFUSLIQFI — Camila (@Caiitux) October 11, 2020