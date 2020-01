El flamante refuerzo albo se refirió al triunfo de Colo-Colo ante la UC.

El ex San lorenzo no fue titular en e lquipo de Mario Salas, Parraguez fue el único atacante del Cacique.

Pese a esto. el argentino disfrutó con todo la celebración del paso a la final de la Copa Chile, señalando después del partido que “disfruté mucho de debut y no todos los días se juega una final y menos con el clásico rival. Esperamos estar a la altura y queremos llevárnosla”.

“Llevo muy poco de entrenamiento con mis compañeros, a medida que nos conozcamos me voy a sentir mejor. El equipo estuvo metido y cuando toca entrar así se da todo más fácil”, comentó

“Me gustó el espíritu que mostró el equipo, lo jugamos como una final aunque no lo fuera y se jugó como se debía jugar. Después del gol del rival no nos caíamos, lo buscamos y nos llevamos un premio merecido”.

“Me quedó una, pero el arquero me achicó rápido. Lo bueno es que me encontraron mis compañeros, luego Mati me mete una pelota clara que quedó un poco larga. Lo importante es sumar”, concluyó el atacante.

Nicolás Blandi ingresó a los 80’ del encuentro reemplazando a Branco Provoste, el ariete mostró velocidad e incluso tuvo una jugada de gol que Dituro sacó.

El jugador se manifestó feliz vía redes sociales: