Ambiente de clásico: Nico Castillo tiene fe y le envía un directo mensaje a Colo Colo

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo está a la vuelta de la esquina y los jugadores ya han comenzado a palpitarlo. Es en este sentido donde el encargado de comenzar la previa fue Nicolás Castillo, delantero cruzado que está confiado y que por lo mismo envió un mensaje a los albos.

“Interesante, entretenido. Hace tiempo no tenía la oportunidad de jugar partidos así, motivado de lo que podamos hacer nosotros. Hay que trabajar esta semana para preparar el partido, contento de estar ante Colo Colo”, comenzó declarando el canterano de los cruzados que se encuentra viviendo un buen momento en el club.

En ese mismo sentido agregó que "mi confianza está 10 de 10, entrando, siendo un aporte, haciendo lo que el técnico me pida. La confianza del equipo cambia tras ganar dos partidos seguidos y no perder hace cinco. Estamos en un momento muy bueno y tenemos que aprovecharlo ante un rival que juega bien. Lo del favorito es para la gente, hacemos lo que el profe nos pide. Iremos el sábado a ganar desde el minuto uno".

Quizás te pueda interesar: Fin a la polémica: la verdadera razón por la que expulsaron a Insaurralde ante Colo Colo

Respecto a su recuperación física en el club, el delantero afirmó que "lo hemos llevado bien. Entreno días a la par de mis compañeros, pero no dejo de entrenar cuando no estoy con ellos, haciendo gimnasio, con cosas que van en mi beneficio. Lo emocional, bien también. Voy sumando minutos de a poco. El plan con el cuerpo técnico me ha ayudado a estar al 100%".

Es así como Nicolás Castillo ya comenzó a palpitar el clásico ante el Cacique y aprovechó de enviarle un recado al equipo rival. Recordar que cruzados y albos se verán las caras este sábado 20 de abril a las 17:30 hora en el Estadio Santa Laura.