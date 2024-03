A través de redes sociales se volvió viral el video de un venezolano que se grabó burlándose tras robar un celular a un conductor. Todo ocurrió luego de que el sujeto le enviara videos a su mamá desde el celular y la víctima revisara la aplicación desde su computador. “Quieren verme morir, pero se van a quedar con las ganas”, señaló el delincuente entre risas.



“Antes del metro Toesca hay una salida a la autopista, por tanto se forma un taco. Yo alcancé a ver al que se grabó, él venía por delante. Me quitó el celular y atrás venía el otro. Yo me metí entre los autos y arranqué, nomás”, contó sobre el robo la víctima en el matinal Contigo en la Mañana de CHV.



¿Qué dijo el venezolano en el video?



“Llegué al trabajo, le informé a mi señora, y como yo tengo abierto el WhatsApp en el computador de mi casa, ella descargó los videos. Como es una cosa material yo tampoco quise hacer denuncia”, continuó el afectado. En las grabaciones se ve claramente el rostro de los ladrones, quienes reconocen el robo.



“Mire cómo está Chile, celebrando... ¿Cómo está tu madre? Yo estoy bien, gracias a Dios. Esperando lo que Dios quiera. Dios me la bendiga, la quiero mucho, no sé por qué no contesta. Mira cómo está Chile, de festejo, quieren verme morir, pero se van a quedar con las ganas” mencionó el antisocial a su madre.



“Dios me la bendiga madrecita, la quiero mucho. Estoy acá con un paisano, vea. Este celular lo quité allá, a lo loco” continuó el extranjero. La situación generó indignación en redes e incluso un usuario aseguró haberlo visto en Providencia. “A esos dos venecos me los crucé ayer en Providencia cuando iba a la farmacia. Me llamó mucho la atención lo desaliñados y con mirada intimidante. Los reconocí altiro en el video.Me llamaron mucho la atención”, dijo.

Venezolano roba celu en el centro de Santiago y graba "sin querer" un mensaje a su madre pic.twitter.com/NF5agKi7Ud — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) March 15, 2024