"No me vengan con huevadas": José Antonio Neme vivió un minuto de furia contra el Gobierno

El animador del Mucho Gusto apuntó al Ejecutivo y a la Oposición por la crisis en el sistema de pensiones.

Un tenso momento se vivió este miércoles en el matinal ‘Mucho Gusto’ de Mega, donde se refirieron a la acción del Gobierno por su requerimiento ante el Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro del 10%.

Y en el espacio, dialogaron con un trabajador que no ha recibido ningún bono ni ayuda social, y solo pudo sacar su primer retiro de la AFP ya que se quedó sin fondos.

"No es mucho lo que se gana, pero alcanza para comer (…) Nosotros llegamos a las 05:30 AM, el frío. Ayer tenía dolor de cuerpo, me tuve que hacer el PCR, por suerte salió negativo. No queda otra, hay que seguir. Hay que darse el ánimo", expresó el hombre.

Ante estas palabras, el conductor José Antonio Neme señaló que: "Muchas veces en esa nobleza o lucidez, de personas como Mauricio, las autoridades descansan. Finalmente los errores y decisiones terminan por descansar, por pasarle la cuenta a las personas que están poniendo ese ánimo".

"Se habla mucho como si esos fondos fueran propiedad del Estado, y no son propiedad del Estado, partamos por ahí. Son platas privadas. En segundo lugar, cuando el Presidente o quienes lo asesoran dicen que aquí hay un intento por cuidar o tutelar las pensiones de los chilenos, o de quienes más necesitan ayuda, eso también es un argumento falaz. Si el Presidente estuviese tan preocupado por las pensiones, hubiese puesto el acelerador para llegar a un acuerdo político la reforma previsional", sostuvo el comunicador.

Pero luego, Neme manifestó toda su indignación porque nunca ha existido la voluntad del mundo político en mejorar el sistema de pensiones.

"Han sido incapaces Gobierno y Oposición, aquí también incluyo a la Oposición, en generar un cambio. O sea, me vienen a decir ahora cuando los chilenos que necesitan un tercer retiro, que el argumento para bloquearlo no es solamente la constitucionalidad, sino que además para proteger las pensiones, no me vengan con huevadas, perdonen las palabras", lanzó el periodista, muy furioso.

"Si estuviesen tan preocupados de las pensiones, el Gobierno y la Oposición se hubiesen sentado hace un año atrás y hubiesen firmado un acuerdo político para cambiar estructuralmente el sistema previsional en Chile, que ya no da para más", finalizó.