El conductor José Antonio Neme sorprendió a una víctima que había sufrido el robo de su bicicleta. La persona fue asaltada desde un auto en movimiento cayendo peligrosamente a la calle.



El asalto ocurrió la semana pasada en Recoleta, cerca del lugar en donde la semana pasada fue asaltado un joven bajo el mismo modus operandi. En ese caso se trató de un scooter eléctrico.



Neme sorprende a víctima de robo de bicicleta



El periodista, en un despacho en vivo con el afectado para Mucho Gusto le contó que el canal le había conseguido una bicicleta nueva para que se pudiese trasladar.



Lo anterior, mientras el joven comentaba que no se podría comprar una nueva. "En estos minutos, por proyectos de vida, no tengo para invertir en otra bicicleta, así que me dedicaré a otros deportes", señaló.



Neme lo interrumpió. "Anda planeando tu salida, porque te hemos conseguido una bicicleta nueva".



Con voz emocionada el hombre respondió "me cayó del cielo".



Luego el animador realizó una reflexión. "La historia es super traumática, esto es nada para lo que está viviendo el país, pero una mano lava la otra. Te vamos a contactar con Juanito Mena que es amigo de la casa para que puedas escoger una bicicleta y salgas este fin de semana".



Finalmente el afectado dio a conocer su felicidad ante este regalo. "Gracias por la bicicleta y dejar constancia para que se controle esta situación. Yo ahora saldré este fin de semana, pero no me quiero ver expuesto nuevamente a esta situación", mencionó.