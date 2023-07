Neme sin filtro contra Diego Ibáñez por sus dichos sobre el robo en Desarrollo Social

José Antonio Neme se mostró muy indignado y descolocado ante las declaraciones del diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez.

El parlamentario, en conversación con Mucho Gusto, señaló que “en marzo del año pasado hubo también un ‘cuento del tío’ en una institución militar, también hubo uno en Carabineros, ocurre lo de Desarrollo Social y también lo de Anepe. Yo creo que aquí hay un problemas de las instituciones públicas... qué le comunicamos a la gente si en las instituciones públicas ocurre esto”.

“Si esto ya se ha repetido en cinco instituciones, es porque aquí hay un problema grave de seguridad”, agregó.

Lo que no esperaba Ibañez era la reacción del rostro de Mega, quien no quiso esconder su molestia: “Ninguna de esas instituciones están siendo investigadas por corrupción, diputado Ibáñez.... ¡Ya córtenla con la lesera!”.

“Con todo el cariño que yo le tengo, acá tenemos un ministerio investigado por corrupción. No, pueh, hablemos claro. Aquí hubo un móvil político”, añadió el comunicador.

Además, Neme afirmó que “este no es un problema de seguridad... para qué se van a robar una caja fuerte”.

Neme y Diputado Ibañez

Te puede interesar:

Catalina Pérez regresó al Congreso tras caso Democracia Viva

Neme se lanza con todo

“¿Puedo hablar o no puedo hablar? Yo coincido con el ministro (s) Monsalve, acá esperemos que se entregue toda la información. Si hay móviles políticos, que se asuman las responsabilidades. Aquí hay que hablar con los hechos encima de la mesa”, señaló el parlamenterio.

Neme, fiel a su particular estilo, no quedó conforme y volvió a responder: “Como yo no tengo compromiso con la UDI ni con el partido suyo ni ningún otro partido, le voy a decir lo siguiente: que nos quieran convencer que esto es un problema de seguridad y que la señora América y el señor guardia y todo... por favor, la ciudadanía es mucho más inteligente que las personas que las representan. ¿Usted me va a decir que aquí hubo un robo común y que quisieron robarse unos computadores y una caja sin nada de valor? No, poh, diputado Ibáñez, usted es una persona inteligente”.

"Si yo digo ‘aquí huno un móvil que tiene la voluntad de quitar información para que no avance la investigación’... pero toda esa información está respaldada en la nube. Ahí yo podría decir ‘ahí hay un móvil político’, pero cuando comenzamos a levantar teorías pasa lo que pasó con la carta de la UDI.", le rebatió el diputado Ibañez.

Finalmente, Neme terminó aclarando sus palabras "no, no, no. Cuando uno habla de una señal política no significa que uno esté apuntando al ministro. Yo no creo que el ministro esté involucrado (en el robo), pero que hubo un intento por destruir evidencia, es una obviedad. El problema no es la información que está respaldad, sino la que no está respaldada."