El conductor José Antonio Neme se refirió durante esta mañana a las críticas que recibió José Luis Repenning por parte de la periodista Alejandra Valle.

Neme aprovechó de sacar el tema mientras conversaban sobre los desastres que dejó el huracán Idalia en Estados Unidos y aclaró que no era por “prestarle ropa” a Repenning pero que Valle no había pensado en su historial profesional.

José Antonio Neme y Ale Valle.

¿Qué dijo Neme sobre Ale Valle?

“Yo no es que vaya a defender a Repe, porque saben que no es mi amigo, ni mi enemigo, es un compañero de trabajo, pero debo decir algo”, partió diciendo.

Para luego arremeter en contra de la panelista de La Voz de los que Sobran. “Cuando uno habla de morbo, uno tiene que conocer su historia. Primero, ella profitó del morbo del espectáculo durante muchísimo tiempo, hasta que la industria la descartó y cuando la descartó, se fue a hacer lo que está haciendo ahora. Cuando la echaron”, señaló.

“Segundo, se rió a mandíbula batiente de una bandera chilena saliendo del cuerpo una persona diciendo que no tenía idea, no entendía nada. Entonces cuando uno tiene un historial así de patético, mejor cállese (…) No pegue codazos para el lado, porque no tiene que saber de dónde viene” dijo.

Finalmente recalcó en que cada profesional del área ve como hacer su trabajo. “Uno puede tener calle o no calle, eso es irrelevante, pero cuando uno ha protagonizado escenas tan miserables como la de Valparaíso, que probablemente tiene que ver con la derrota del apruebo, mejor hay que saber quedarse callado”, sentenció para luego seguir conversando sobre otros temas.