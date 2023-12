El conductor del “Mucho Gusto” José Antonio Neme, se quebró en pleno matinal tras realizar una profunda reflexión sobre los reencuentros previos a la Navidad. Una reportera del canal se encontraba en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez entrevistando a diversas personas que esperaban a sus familiares para disfrutar de las fiestas en familia, fue en ese contexto que Neme se desahogó.



El periodista profundizó en la pandemia y cómo muchas familias no pudieron encontrarse durante años debido a la imposibilidad de viajar y las restricciones sanitarias. “La pandemia en esto fue brutal, porque impidió esto. Hay gente que pasó dos o tres años sin verse, hijos que no pudieron viajar porque no se podía”, comenzó antes de referirse en específico a las personas mayores.

José Antonio Neme se quiebra en matinal por previa a la Navidad



En el reporteo desde el aeropuerto, la periodista Darynka Marcic dio a conocer la historia de dos hermanas que esperaban con ansias a su hermano que estudiaba en el extranjero. Incluso una de ellas estaba disfrazada con un traje navideño. Conociendo esta historia y tantas otras el comunicador se le quebró la voz.



Entre lágrimas señaló. “Pienso en las mamás... las mamás y las abuelas son las que tienen más esa cosa. Uno a veces cree que la vida es para siempre... imagínate personas que no van a poder viajar nunca más, por ejemplo, y que son momentos de despedida para mucha gente”.



Recordemos que no es primera vez que Neme rompe en llanto en el matinal, hace algunas semanas contó que estas fechas lo ponían bastante emocional. "Estas fechas de Navidad me ponen un poco emocionado. Sí, me emocioné. Perdón, fin de año me pone así. Perdón a la gente", explicó en esa instancia.