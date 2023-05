Neme se fue en contra de los conductores sin patente y los acusó de “carerrajismo agudo”

José Antonio Neme reaccionó este miércoles con indignación en el programa “Mucho gusto” luego de ver en un despacho de las fiscalizaciones de vehículos realizadas en la comuna de La Florida, como un gran número de conductores fueron infraccionados por andar sin patentes en sus automóviles y motocicletas.

El malestar de Neme comenzó desde muy temprano al constatar en el despacho televisivo a un sujeto que no contaba con su documentación al día y no tenía la patente en su auto, y que más encima intentó agredir tanto al periodista como al camarógrafo del canal.

El hecho provocó la ira del comunicador, quien en ese momento dejó al alcalde Rodolfo Carter (que también participó del móvil) para lanzarse con todo al agresivo conductor.

“Claaaaro, no quiere (...) el carerrajismo agudo, discúlpame que te lo diga. Yo sé que la televisión tiene que respetar, que no se acerque la cámara, pero para vulnerar la ley este tipo no tienen ningún problema, ahí si tienen cara de ladrillo”, comenzó su reclamo Neme.

“Anda sin permiso de circulación al día, anda sin revisión técnica, no tiene documentos, el auto no tiene placa patente, pero él no quiere hablar a la tele”, ironizó el periodista, quien tras ello, y luego de pedirle disculpas a Carter por dejarlo sin explicar en ese instante el operativo en su comuna, siguió reclamando a los infractores.

“Alcalde, se lo digo, esto es una cosa personal, no representa al canal, solamente a mí. Son bien caras de puerta para salir en el auto sin ningún documento, les importa un verdadero carajo que no tengan la placa patente, no conocen la ley de tránsito, lo cual es un peligro para ellos y para el resto”, señaló.

“¡Váyanse a la punta del cerro San Cristóbal! Suban hasta la Virgen y saluden desde ahí, porque la verdad es que me parece de una patudez absolutamente aguda”, concluyó.