José Antonio Neme se fue con todo en contra de la organización del Festival de Viña del Mar, luego de que en la segunda noche no se le entregará un premio especial al artista italiano Andrea Bocelli. El periodista tildó la situación como un “error brutal” y consideró que se le debió reconocer con algó más al artista que se presentó con 114 personas, entre coristas, músicos e incluso su hijo con quien cantó.



Cabe mencionar que el show fue ampliamente ovacionado por el público y le entregaron al cantante la Gaviota de Plata y de Oro. Incluso una vez finalizada su participación en el escenario de la quinta el público pedía que se le diera la Gaviota de Platino, reconocimiento que según con los conductores no tenían disponible en estos momentos ya que, requiere de una organización previa por parte incluso de la municipalidad.



¿Qué dijo Neme sobre esta situación?



El comunicador señaló que el hecho de no entregarle un premio más al italiano fue un error. "Fue un error brutal, tú tienes una presentación sublime y le dices al público, no tenemos más premios, estás provocando al público ¿cómo le dices al público que no tienes una gaviota de platino? Si acabas de ver el espectáculo más sublime de los últimos 5 o 6 años del festival, tú no puedes decir, no tenemos, no alcanzó el presupuesto, no tenemos gaviota de platino", apuntó.



En la misma línea del conductor, el reportero Andrés Caniulef mencionó que "sumas más de 100 músicos arriba en la Quinta Vergara, el mayor despliegue en la historia del Festival de Viña del Mar, lo venden como el gran artista, el gran maestro que es, entonces ¿por qué no le das un reconociendo a esa altura que estás presentando? Yo creo que finalmente se vivió como un error".



El periodista además aseguró que conversó con el conductor del Festival Francisco Saavedra quien le aseguró que inventario ver la posibilidad de entregar una más de oro pero que "el problema es que las gaviotas están en el número exacto, es decir, si entregas una extra tendrías que mandar a hacer otra. No existe la gaviota de platino, no está construida, no está fabricada".