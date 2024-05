Neme afectado se descarga tras envenenamiento a perros de Vodanovic: “Este país está enfermo”

El periodista José Antonio Neme se refirió a través de su Instagram al reciente ataque que sufrió el alcalde de Maipú Tomás Vodanovic. Recordemos que, a través de su perfil de Instagram el edil contó que personas desconocidas envenenaron a sus dos perros de raza Pastor Alemán y además agregó un álbum con una serie de fotografías y videos de sus mascotas.

"Me cuesta entender la maldad que puede llevar a una persona a envenenar y matar a animalitos tan nobles e inocentes. Pero trato de que no sea la rabia la que se tome este momento” señaló el jefe comunal. "Los vamos a querer con la vida siempre Negrita y Drako. No saben lo feliz que era cada vez que podía estar con ustedes en el Elqui. Solo espero que puedan seguir acompañando y queriendo a mi viejito desde el cielo de los perros. Estoy seguro que él lo hará para siempre", cerró.

¿Qué dijo Neme sobre Vodanovic?

“Me entero de la bestialidad que le hicieron al alcalde de Maipú, me parece que tenemos un problema serio. Yo creo que este país está enfermo...me tocó una fibra. Estoy conmovido con lo que le pasó” partió diciendo Neme mientras se movilizaba en un vehículo tras aterrizar en Chile. Cabe mencionar que el periodista se ha trasformado en un defensor de los derechos de los animales e incluso propuso la “Ley Duque”.

Esta última le permite a los dueños de las mascotas que mueren, tener un día libre para vivir el duelo de la perdida de su compañero. Por otro lado, el rostro de Mega aseguró que le escribió a Vodanovic. “Le mandé un mensaje privado...todo el apoyo al alcalde Vodanovic. Si seguimos por este camino, de verdad tenemos muy mal pronóstico como país” declaró.

"Un ataque demencial. Todo mi apoyo a Tomás Vodanovic" escribió Neme en el video. Sobre la Ley que propuso escribió también en su perfil de la mencionada red social. "Pedimos #leyduque para todos aquellos trabajadores que han perdido a su mascota. Merecen que la ley reconozca su dolor y les entregue un día hábil de duelo. La mascota debe contar con registro más una certificación de la muerte por parte de un veterinario" explicó.