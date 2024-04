¡No se guardó nada! Neme se descarga contra colegas que criticaron sus dichos sobre delincuencia

El periodista José Antonio Neme se fue con todo en contra de sus colegas que lo criticaron por sus dichos sobre la delincuencia y los últimos hechos de violencia que han azotado al país. La situación se dio luego de que se enterara de la noticia de un brutal asalto en San Joaquín, en donde un jefe de hogar fue atropellado por un grupo de antisociales.

Cabe mencionar que tras el asesinato del teninete de Carabineros, Emmanuel Sánchez el periodista lanzó sus dardos en contra del regimen de Maduro y habló de una crisis regional. "Son víctimas de una crisis muy profunda (los Carabineros asesinados) que es internacional, a la que no se le ha tomado el peso (...) un régimen dictatorial que ha generado una diáspora (dispersión) de ocho millones de personas. Ninguna región es capaz de absorber esa cantidad y lo que estamos viendo son las consecuencias visibles de eso", dijo.

Neme apunta contra colegas que lo “pelan”

“Yo no quiero que nos acostumbremos a esto. Todos los días es una realidad al límite, donde las personas intentan salvar sus vidas o salvar sus cosas” partió diciendo el comunicador y recordó las críticas que ha recibido de sus colegas. “Y me van a decir a mí, porque lo he escuchado muchísimo... se preocupan más de las cosas que digo yo, en vez de hacer la pega muchos colegas. (Dicen) ‘no, si esto ha pasado siempre, lo que pasa es que los matinales lo exacerban’” lanzó.

“Sí, ha pasado siempre, pero no porque haya pasado siempre quiere decir que sea normal ni habitual ni natural. Si pasó hace 15 años, 8 años o antes de ayer, me importa tres carajos. Lo importante es que no vuelva a ocurrir o que ocurra lo menos posible”, mencionó molesto.

Cabe mencionar que el día anterior, realizó un análisis profundo de lo ocurrido con el teniente Sánchez y habló de un problema profundo. "Tenemos que mirar esto como algo mucho más profundo que simplemente una banda internacional que quería robarse un celular y terminó matando a un carabinero. Logró ver que hay una región que está afiebrada con la crisis venezolana” apuntó.