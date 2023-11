El periodista del “Mucho Gusto”, José Antonio Neme recibió una ola de burlas por parte de televidentes y periodistas argentinos quienes los llamaron “excitado”.



El conductor tuvo la oportunidad de entrevistar a la comunicadora Moria Casan y se declaró “fanático de ella”.



Neme se defiende de burlas argentinas



Algunos de los comentarios que recibió por parte de colegas trasandinos fueron: "Está un poco perdido" y "Está excitado".



En vivo para el matinal, Neme quiso sacar la voz y partió explicando que está "honradisimo de que (Jorge Rial) me haya llamado el 'periodista excitado'".



“Le voy a decir una cosa a la gente que me está viendo (…) La gente que no se excita en la vida lo pasa muy mal, es re fome", agregó.



Así mismo mencionó “y por qué me excité? Porque soy fanático de Moria desde que era de este porte, entonces yo no la entrevisté en su calidad de figura, sino que en su calidad de diva para mí y me di un gustito".



“Yo no fui a hacer una nota de política, fui como un admirador más de Moria Casán", cerró.



Cabe destacar que, el periodista se encontraba en el país vecino cubriendo el ambiente previo a las elecciones del domingo en las que ganó Javier Milei por amplia mayoría.

"El peronismo estaba deprimido muy temprano. Nosotros llegamos al búnker de Sergio Massa en Chacaritas, (...) y no había ánimo para nada. Muy en silencio, todo muy extraño", explicó el conductor tras el triunfo del libertario.