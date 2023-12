Durante la mañana en el “Mucho Gusto”, el periodista José Antonio Neme sorprendió a los espectadores del programa por romper en llanto en medio de la transmisión. En la instancia sus compañeros de equipo quedaron descolocados y la animadora Karen Doggenweiler debió consolarlo. “¿Qué te pasó?”, le preguntó su colega abrazándolo con cariño mientras el comunicador decidió cubrirse el rostro.



La situación ocurrió temprano, cuando ambos comunicadores daban inicio a un nuevo capítulo del programa. En la instancia y, como es de costumbre, saludaron a los televidentes y entregaron sus palabras a las personas, fue en eso que Neme con voz entrecortada colapsó y no pudo hilar una oración, por lo que Doggenweiler tuvo que seguir adelante, sin embargo, igual le consultó por su estado emocional.



Neme rompió en llanto en pleno matinal



Al ser consultado por la periodista sobre lo que ocurrió, el conductor no quiso entregar una respuesta en ese instante, pero más tarde se animó y contó lo que le había pasado. “Estas fechas de Navidad me ponen un poco emocionado. Sí, me emocioné(...) Perdón, fin de año me pone así. Perdón a la gente”, dijo con una voz más tranquila mientras que su compañera lo respaldó.



Bajo esa misma línea, Doggenweiler aprovechó de entregar unas palabras sobre las fiestas de fin de año y la emotividad. “Hay como una exigencia de estar alegre en esta época del año, pero uno también se emociona, porque hay balances. Yo creo, José, que has tenido un buen año”, explicó mientras a Neme le volvían a caer unas lágrimas sobre las mejillas.



Así mismo el conductor se secó las lágrimas y decidió agregar algo más. “Puede haber sido mucho estrés, perdón, qué atroz". Ante esto su colega señaló que “terminó el ciclo de 100 Indecisos y lo hiciste fantástico. Hay que detenerse un poquito como equipo y dar las gracias a la gente, por acompañarnos. Y tú has estado notable, la gente te adora”.