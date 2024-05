Foto de alumnas desnudas con IA: Neme revela testimonio de amiga sobre polémica en el Saint George´s

Durante el matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme se refirió al insólito caso que afecta al colegio Saint George´s de Vitacura, en donde un grupo de alumnos realizó fotografías de sus compañeras desnudas con inteligencia artificial. El comunicador aseguró que una de sus amigas cercanas es apoderada de la institución y se encuentra bastante afectada porque los involucrados siguen compartiendo aula con las afectadas.

Cabe mencionar, que en un principio el colegio había cancelado la matrícula para los seis involucrados, sin embargo debido a la “conducta intachable” de los adolescentes se decidió dejarlos condicionales. Por otro lado, los apoderados de las menores han denunciado que sus hijas han recibido constantes burlas y mensajes de todo tipo en redes sociales a causa de estos registros que se viralizaron en la comunidad escolar.

¿Qué dijo Neme sobre el caso?

El caso en cuestión fue expuesto por Interferencia luego de que los padres de las víctimas interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. “Voy a contar una cosa, porque siento que corresponde. El día viernes fue a mi casa una de las apoderadas afectadas por esto. Su hija, en realidad” partió diciendo el periodista en el programa de la mañana.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“La conozco desde hace muchos años y le tengo un cariño entrañable. Tomamos un café y estaba muy angustiada, y me dijo ‘mira, si yo no supiera que esto es un trabajo digital, yo veo esta fotografías de mi hija y no soy capaz de identificar que no es el cuerpo de mi hija’” comentó sobre el caso exponiendo lo delicado de las imágenes.

Finalmente, el comunicador mencionó que era un trabajo muy reliats. “Estaba tan perfectamente hecho, las proporciones del cuerpo... que me lo estaba diciendo la madre de una de las chicas. Era una fotografía con contenido sexual, de grueso calibre. Lo que los padres no entienden es que estos muchachos, quienes hicieron esto y utilizaron esta herramienta, siguen en el colegio, comparten la misma sala, entonces se hace inviable” cerró.

Te puede interesar: Latife Soto apunta a responsable en la desaparición de abuela: Neme queda impactado