Durante su primera gira por el archipiélago de Chiloé, el Presidente Gabriel Boric acusó que "algunos periodistas" se burlaron de las caletas con perspectivas de género. Y aunque el Mandatario no entregó nombres, el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, se sintió aludido y salió a responder con todo.

"Creo que es súper importante y da cuenta de algo que tenemos que tomar más en serio, que es la incorporación de las mujeres a todos los aspectos de la vida laboral en todas las dimensiones", señaló, para luego agregar: "Hoy día veía a algunos periodistas que se burlaban socarronamente de las iniciativas que se han estado impulsando para incorporar a las mujeres vinculadas al mundo de la pesca".

Ante esto, la mañana de este miércoles Karen Doggenweiler le dijo a su compañero de matinal: "Cuidado con lo que dices, porque después se enojan contigo. Yo creo que ese mensaje de ayer para el Presidente iba para ti".

Más tarde, José Antonio Neme expresó: "Yo no voy a opinar absolutamente nada el día de hoy. Creo que al mundo político le inquieta la cobertura que le estamos dando a este tema. Estoy hablando del Presidente, que estaba muy molesto con los periodistas porque, según él, algunos se estaban burlando de las caletas con perspectivas de género. Yo no quiero problemas con el poder, estoy muy viejo para tener problemas, quiero vivir tranquilo, así que no voy a decir lo que pienso".