Neme respalda a Latife Soto y tarotista anuncia preocupante predicción: "Lo dijiste"

Todas las noches de domingo José Antonio Neme realiza una transmisión en vivo con la tarotista Latife Soto. En el último en vivo el periodista y la "brujita" conversaron sobre una predicción que se habría cumplido de Latife y la mujer aprovechó de anunciar un nuevo vaticinio. “Se me vino a la mente todo lo que veníamos anunciando desde febrero" señaló la vidente.

Recordemos que Latife publicó un libro llamado Horóscopo y Predicciones 2024, en donde escribió todos los acontecimientos que iban a marcar este año, tanto en el ámbito político, económico y social. Incluso hace algunas semanas compartió en su Instagram capturas de pantallas de sus vaticinios con noticias internacionales que confirmarían que estos se han cumplidos. Como lo es el conflicto entre Palestina e Israel.

¿Qué le dijo Latife Soto a Neme?

"Yo decía: a fines de abril vamos a tener un hecho muy triste para los chilenos. Creo que en algunos de los lives yo dije ‘estallido delictual’. No sé si te acuerdas” recordó Latife. “Tú, desde hace muchos meses, venías diciendo que iban a haber casos de corte policial que iban a movilizar a la ciudadanía y que iban a tocar la fibra ciudadana, que iba a haber una suerte de movimiento ciudadano pidiendo más seguridad, y perdón, es lo que estamos viendo. Tú lo dijiste en febrero” agregó.

Sobre esto Neme mencionó. “Dijiste, además, que prácticamente la presencia militar es una decisión que se va a tomar sí o sí, y pareciera que todo va hacia ese lugar. Tú lo vienes anunciando en este programa. Los programas están en mi muro por si alguien los quiere revisar”. Fue aquí que Neme le preguntó a la "brujita" sobre nuevas preddicones.

“No sé qué más pudiste ver el fin de semana, a qué estamos expuestos. Yo ya no me atrevo a afirmar ni desmentir ninguna cosa” lanzó. “Lamentablemente, veo que este no va a hacer el único hecho y creo que lo mencioné en algunos de los lives: yo veo que hay ciertas zonas que están elegidas para atacar. Lo que se viene son ataques en comisarías, buses de Carabineros y todo ese tipo de cosas. También dije la semana pasada que el Presidente se va a ver muy presionado para sacar a los militares”, cerró.