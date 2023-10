Durante el matinal “Mucho Gusto” la diputada Camila Flores criticó al presidente Boric lo que hizo que José Antonio Neme reaccionara en contra de ella.



El tema de conversación del programa era sobre la “crisis de seguridad”, tema en el que la parlamentaria consideró que el jefe de Estado y su Gobierno estaban al debe.



José Antonio Neme reacciona en contra de Camila Flores por crítica a Boric



“¿Qué hace el Presidente de la República? Estar en un estadio viendo los Panamericanos. Lo que tiene que hacer es estar en La Moneda trabajando”, señaló la diputada en un principio.



Frente a esto Neme reaccionó. “Diputada Flores, creo que esa figura no me parece justa. Piñera estaba comiendo pizza cuando estaba quedando la cagada en este país. Aquí todos tienen tejado de vidrio. Sí, son figuras que políticamente pueden servir, pero ya está. Vamos a lo realmente profundo”, dijo el periodista.



“Pero es que lo profundo aquí es hacer la pega. Esto está pasando los días: listas de espera, educación, seguridad, es un montón de cosas. Llevan casi dos años en eso y cuándo, en qué minuto, se ponen las pilas”, intervino nuevamente Flores.



Para luego señalar la forma en la que trabaja su sector político. “nosotros (como oposición) siempre hemos estado disponibles en materia de seguridad para hacer todo lo necesario, el problema es que hay un sector político, que son de la ultraizquierda, y que se han negado”.



Finalmente la mujer mencionó que ella piensa que el presidente no tiene la seguridad ciudadana como prioridad. “Yo pienso que el Presidente no concibe esto (la crisis de seguridad) como una prioridad”, mencionó.



Finalmente Neme cerró. “¿Usted de verdad cree eso? Yo no he conversado con el Presidente últimamente, pero tendría que ser muy ciego, sordo y mudo para no darse cuenta que es una prioridad para la mayoría de los chilenos. Tiendo a pensar que no puede estar en ese estado”.