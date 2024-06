Neme reacciona a prisión de Daniel Jadue y realiza polémica comparación con Cathy Barriga 

Durante la jornada se dio a conocer la medida cautelar que afectará al alcalde de Recoleta Daniel Jadue, luego de tres días de formalización en contra del edil a quien se le acusa de cohecho, administración desleal, fraude al fisco, estafa y delito concursal en el marco del Caso Farmacias Populares. El político del Partido Comunista quedó con prisión preventiva en la cárcel Capitán Yáber mientras dure la investigación.

Frente a lo ocurrido, el periodista José Antonio Neme realizó una comparación entre este caso y el de la exalcaldesa Cathy Barriga, quien quedó con arresto domiciliario total tras formalizarla por fraude al fisco y falsificación de instrumento público dejando al municipio con un déficit de 30 mil millones de pesos. A quien además, se le ha mantenido la medida cautelar a pesar de que no ha podido ser fiscalizada en siete oportunidades.

¿Qué dijo Neme sobre la prisión a Jadue?

“A mí todavía… puede que sea muy estúpido en materia legal, pero no me cuadra el cruce Barriga-Jadue. Bueno, Torrealba estuvo preso un tiempo y ahí se revisó la cautelar”, comentó el profesional quien recordemos ha sido bastante crítico de la ex jefa comunal de Maipú, a quien acusó de victimizarse sobre las acusaciones en su contra. Además explicó su punto y se refirió a los conocidos delitos.

“Con Cathy Barriga estamos hablando de 30 mil millones. No estoy diciendo que una cosa sea peor que la otra, pero yo percibía y la ciudadanía percibía que nos estábamos moviendo en el mismo abanico de delitos. Pero parece que no” dijo. “Pero Barriga no está en ejercicio y los delitos son distintos. En el caso Barriga no hay cohecho, no hay estafa” complementó el abogado Alberto Precht quien estaba invitado en el estudio.

“El tribunal no puede dejar de advertir que el imputado Jadue se encuentra en funciones en su cargo de alcalde, y esta posición implica una relación directa y esencial con la administración de recursos, desempeña un rol crucial en la gestión financiera, en la planificación y en la transparencia de las operaciones municipales. Por lo tanto, no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar un peligro de reiteración" señaló la jueza Paulina Moya.

