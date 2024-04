El conductor del Mucho Gusto, José Antonio Neme se descargó en vivo con una inmigrante dominicana que criticó el operativo PDI que se realizó en su toma. La situación se dio luego de que una notera en terreno entrevistara a Yuleisy, una mujer que fue detenida el viernes pasado en un operativo en el campamento de Cerrillos, en donde se encontraron armas, drogas y dinero en efectivo.

Cabe mencionar que el operativo policial se realizó con la intención de dar con la banda delictual dominicana de “Los Trinitarios” la cuál está ligada a violentos crímenes. Ese día se incautaron 120 domicilios en la Región Metropolitana, según ADN los miembros de la banda “estarían asociados a diversos ilícitos como tráfico de drogas, lavado de activos y otros delitos. Hay 13 órdenes de detención”.

¿Qué le dijo Neme a la entrevistada?

“Hubo personas a las que le encontraron armas, claro, no lo estamos negando, pero entraron, rompieron e hicieron lo que quisieron hacer. Estamos de acuerdo con que entren y revisen, pero no como entraron. Lo poco que teníamos se lo llevaron, yo lo encuentro injusto. Comenzaron a golpear personas en frente de los niños también”, lanzó molesta la mujer.

Ante este relato Neme intervino. “Ella describe una situación poco amable, vejatoria. Sin embargo, me gustaría saber a qué vino ella a Chile, si es un país donde se realizan este tipo de cosas. ¿Por qué no se quedó en el país de origen?” dijo. “Yo vine porque allá no tenemos recursos, salimos a buscar un mejor futuro. Yo tengo a mis hijos y a mi madre y quiero darles un mejor futuro. Yo llegué hace 8 meses, entré ilegal, por un paso no habilitado” respondió Yuleisy.

“¿Y no se da cuenta que cuando ella migra sin documentación y esquiva la ley se expone a cualquier cosa? A que la maltraten, a que la estafen. Cuando yo estoy indocumentado, estoy fuera del alcance de la ley. Entonces no hay ningún tipo de derecho y garantía”, se preguntó el periodista. Sin embargo la mujer acusó violencia “a mí me sacaron un arma, yo les pedí que me dejaran ponerme ropa. La poquita plata que tenía se la llevaron toda”.

Pero Neme insistió. “Yo la entiendo, pero si usted no está legalizada, las fuerzas de seguridad no tienen por qué asumir que usted es una buena persona”, cerró.