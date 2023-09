Neme furia con Pedro Pool por video en que llama a fusilar personas

José Antonio Neme se mostró indignado por el polémico video protagonizado por el conocido empresario de ultraderecha Pedro Pool.

En el programa que tiene de manera virtual, Pool se lanzó con todo contra Evelyn Matthei y el ex Presidente Sebastián Piñera.

"¿Esta vieja es hue... o tiene problemas sexuales graves? Evelyn Matthei, desprendo de lo que tú estás diciendo, es que te importante un coco lo que el soberano pueblo pronuncie el 17 de diciembre de este año", disparó el ultraderechista, tras crítica realizada por la alcaldesa de Providencia al Consejo Constitucional.

“¡Pobre hue...! ¿Quién te crees? Van a ir con un tercer proceso porque a ti se te ocurre y a tus amigos de la casta política. A ti te importa un hue... el soberano”, añadió el empresario.

Las declaraciones más polémicas vieneron cuando Pedro aseguró que “detrás de esto no sólo está la izquierda, está la derecha traidora, globalista y está Piñera. No tengo ninguna duda” y concluyó con amenazas: “¡Traidores! ¡El día que yo sea Presidente de la República no te la vas a llevar pelá! ¡Traidores! ¡Traidores con Chile! ¡Los vamos a fusilar! ¡Es lo que se merecen, carajos!”.

Urgente: Pedro Pool en su programa amenaza con FUSILAR a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y al ex presidente de Chile, Sebastián Piñera. pic.twitter.com/2zj1uwltXN — Historia de Chile (@fotohistoriacl) September 27, 2023

Neme criticó las declaraciones de Pool

Tras tomar conocimiento del video, el animador de Mucho Gusto se mostró furia con el empresario y señaló que se trata de un descargo que “no es aceptable”.

“Creo en la libertad de expresión como un básico de una sociedad sana y democrática. Sin embargo, no es aceptable que alguien usando ese derecho públicamente llame a ‘fusilar personas’”, disparó el periodista.

El video de Pedro Pool se llenó de cuestionamientos en la red social X (ex Twitter), donde el nombre del empresario (que no fue mencionado por Neme) llegó a estar en las tendencias.