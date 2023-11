José Antonio Neme decidió abandonar furioso una entrevista con el consejal de Renaico, Claudio Musre en medio de una conversación por las denuncias de violación, abuso y aborto que empañan la gestión del alcalde Juan Carlos Reinao.



Recordemos que la semana pasada se había emitido una orden de captura contra el edil, quien se dio a la fuga al enterarse de la noticia.

Neme furia abandona entrevista con concejal de Renaico



Los delitos por los que se acusa al jefe comunal ocurrieron durante 2006 y 2020 y tienen como protagonistas a dos menores de edad. La audiencia en contra de Reinao se realizó telemáticamente lo que facilitó que se escapara.



Las declaraciones del concejal de la comuna en cuestión enojaron a los conductores del matinal, especialmente a Neme. “Veíamos hechos de impunidad que el alcalde lograba obtener en diversas circunstancias, en hechos administrativos, ahora en los penales”, partió diciendo la autoridad comunal.



Ante esto fue consultado sobre si habían encarado alguna vez al alcalde en algún consejo municipal, a lo que el sujeto señaló que “lo tocamos, él siempre se excusó en que él no tenía los cargos que se le imputaban. De hecho, en un postconcejo, cuando comenzaron el tema de las querellas, él dijo que tenía todo arreglado con las víctimas (…) las supuestas víctimas en ese momento que no eran más de dos”.



Frente a esta respuesta el periodista reaccionó. “El tono suyo, está normalizando una cosa que es abominable del concejo” a lo que Karen se sumó y mencionó que “no hay contexto para los delitos”.



“Sí yo sé que se está cometiendo un delito en el baño del canal, yo no puedo decir ‘no, fíjate que yo no tengo atribuciones’. No estamos hablando de temas políticos y administrativos, estamos hablando de delitos penales, de mujeres asaltadas sexualmente, drogadas, menores de edad, incluso hay un caso de aborto entre medio según una de las víctimas, entonces lo que a mí me pasa, mi molestia (…) es que siento que la conversación está en el tono como si el alcalde se hubiese robado una silla”, agregó.



Finalmente Neme decidió abandonar el estudio enojado y dijo “lo que tenía que haber hecho era ir a la policía, no hablar con las víctimas, las víctimas estaban amenazadas. Sabe qué don Claudio, yo no lo voy a seguir entrevistando porque sabe qué, usted y yo tenemos códigos muy distintos para tratar este tema”.