Neme expone en vivo audio de Daniela Aránguiz: "Si me echan de este canal"

El periodista José Antonio Neme expuso en vivo un audio que le envió Daniela Aránguiz, justo cuando conversaban sobre la demanda que interpuso la diputada Maite Orsini en su contra. En concreto, la parlamentaria realizó esta acción legal en contra de la ex chica reality por los delitos de injurias y calumnias en medios de comunicación.

La demanda contenía una carpeta con 73 páginas en donde se adjuntaron capturas de pantalla de publicaciones en el Instagram de Aránguiz y amenazantes correos que habría enviado la misma. Una de las historias porticadas por la panelista que más generó polémica, fue una fotografía de la ropa interior de la autoridad en donde escribió: "Una cosa es ser limpia y otra ser cochina".

Neme reproduce audio que le envió Aránguiz

Para tener la versión de Aránguiz, Neme le envió un mensaje a la exesposa de Jorge Valdivia y reprodujo en vivo un audio que le envió la mujer. “Amiga, si me echan de este canal, tú me tienes que llevar a TV+” dijo el periodista antes de ponerle play al mensaje de voz. En el audio se le escuchó bastante tranquila y muy clara con su postura.

“Primero, quiero felicitar a la Karencita, porque será la mejor animadora que ha pisado la Quinta Vergara; y lo segundo, yo creo que el aburrimiento puede ser, puede ser que no tenga mucho trabajo, entonces necesita entretenerse en algo” mencionó la demandada, quien tiene más de un millón de seguidores en Instagram.

"Lo que sí no entiendo, es cómo una mujer, que no le gusta salir en la farándula, espera una semana que esté en un panel de farándula trabajando y hace esto. No me gusta, pero hace esto para que suene mi nombre. No sé, pero bueno. Estoy segura que voy con todo, tengo a mi abogado, mi abogado me da una tranquilidad gigante. Le mando un besito a todos” cerró.