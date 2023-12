El conductor del matinal “Mucho Gusto”, José Antonio Neme estalló en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga por su respuesta a un periodista del canal. Durante la mañana, un reportero del programa esperó a la acusada de fraude afuera de su gimnasio para consultarle sobre los cargos en su contra y los 31 mil millones que le faltarían al municipio lo cual, molestó profundamente a Barriga y acusó violencia de género.

Cabe mencionar que Neme ha señalado en varias ocasiones su poca credibilidad con las declaraciones de la exalcaldesa e incluso debió enfrentar un juicio por una demanda realizada por la exedil en donde lo acusó de injurias tras un reportaje emitido por Mega. En la nota mencionada, por Paulina de Allende-Salazar, se detallaban algunos antecedentes sobre posibles malversaciones públicas en el municipio.



Neme explotó con declaración de Barriga



El periodista en terreno, Karim Butte, se acercó a Barriga para consultarle cómo se encontraba con el proceso judicial en su contra a lo que molesta respondió. “Cuando tú dices 31 mil millones, ¿no te parece absurdo? ¿No te hace ruido el monto? Es lo único que les pregunto”, dijo.



Bajo esta misma línea agregó. “No me sigan, ¿por qué no siguen al alcalde así? ¿Por qué siguen a una mujer así? ¿Por qué no siguen a un hombre? Sí, se trata de género. Hace rato que se trata de género y eso va a quedar demostrado”. De esta manera cerró la puerta de su vehículo y se fue rápidamente para evitar más preguntas de la prensa.



Tras ver esta reacción el conductor del matinal no aguantó más y a pesar de que intentó estar tranquilo realizó sus descargos con bastante rabia. “¡Que se comporte como una mujer adulta! Que deje de sacar cartas baratas. ‘Que el tema de género’, ‘que me persiguen por ser mujer’ No”, mencionó.



En ese mismo sentido aseguró. “¿Saben por qué le está preguntando la prensa, señora Barriga? Porque en su comuna faltan 30 mil millones. ¿Él está mintiendo? Bueno, pare y diga con los cojones que tiene, dónde está esa plata. Que la corte ya”.



Luego finalizó y apuntó a la forma en que debería actuar la ex chica reality si realmente fuera inocente. “Que la corte ya de lesear ... Si el alcalde ha hecho una acusación, y si está equivocado y si la cifra no corresponde, ella debería pararse en una cámara o tribunal y decir, el alcalde está mintiendo”, cerró.

Horas más tarde Barriga respondió y entre otras cosas señaló. “Creo que es tan gratuita tu constante descalificación hacia mi persona, que habla muy mal de ti. Yo estoy viviendo mi vida tranquila, tu no te imaginas lo que es eso, pero yo creo que sí, porque tu papá fue concejal de Maipú, fue condenado por corrupción, condenado, porque sí realizó algo que no se ajustaba a la ley. La verdad es que yo estoy acá por persecución política”.