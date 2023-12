El conductor José Antonio Neme realizó sus descargos sobre la actual crisis que vive la comuna de Santiago, ante el comercio ambulante y las carpas en medio de sectores públicos. El conductor no tuvo pelos en la lengua para relatar lo que estaba ocurriendo.



Durante la jornada el periodista opinó sobre un despacho en vivo que se realizaba en los alrededores de Tirso de Molina, el Metro Cal y Canto y el Barrio Mapocho en general. Es en estos lugares donde vecinos han denunciado suciedad extrema y abandono.



Jose Antonio Neme se desahoga por crisis en Santiago



El conductor partió señalando que iba a “decir algo que es lo que todos vemos pero nadie quiere decir”.



“La ciudad se ve fea, de mal gusto, hedionda, ordinaria, fea. Y no me vengan a decir los buenistas que hay belleza en todo... no señor, no hay belleza en todo”, agregó.



Bajo esta misma línea aclaró molesto. “Viene ese buenismo idiota a tratar de convencernos que el buen olor es mal olor, que esa pintarrajeada ordinaria es arte. No. Es una ciudad fea, Santiago no era así. (...) Esto que estamos viendo es feo, es ordinario, uno no quiere vivir así. Esto no es pobreza, la pobreza no es necesariamente eso”.



Neme aprovechó el revuelo que sus palabras causaron en redes y compartió el momento en su Instagram, llenándose de comentarios y opiniones diversas. “Toda la razón!!!, por fin un periodista de lo que muchos piensan”, “Yo diría que desde el famoso “estallido” Santiago cambió por completo”, “Los extranjeros ensucian la ciudad y el país”, fueron algunos de los comentarios.