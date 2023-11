Este domingo, en el marco de las elecciones presidenciales en Argentina, José Antonio Neme tuvo un emotivo gesto con un perrito perdido. El periodista se encontraba realizando un despacho en vivo desde el centro de votación del candidato Sergio Massa. En medio de este, Neme divisó a un perro con correa que estaba solo y se dispuso a buscar a su dueño.



Neme y su búsqueda implacable



Si bien el animador de Mucho Gusto se encontraba junto a otros equipos de prensa cubriendo la ida de Sergio Massa a sufragar, dejó todo de lado para ayudar al canino perdido. Inmediatamente, tomó al animal en brazos. "Se perdió un perrito aquí", comentó, para luego elevar la voz y preguntar: "¿De quién es este perrito?"

A pesar de sus esfuerzos, no obtuvo respuesta. Así que comenzó a preguntar a los presentes si eran dueños del can. "Quiero ir a devolver este perrito porque parece que se salió de una casa, me da pena porque es como cachorrito", explicó.

Neme, quien también es conocido por su aprecio a los animales, expresó que: "Esto me angustia más que Massa a mí". A pesar de todo, siguió con la búsqueda del dueño de la mascota, hasta que se le acercó una señora que habría sido la dueña. Finalmente, le devolvió la mascota a la dama y la abrazó. "Mira, encontramos a la dueña del perrito, señora, yo estaba tan angustiado. estaba tan angustiado, bueno que esto terminó bien", comentó antes de seguir con el despacho.