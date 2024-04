Neme se va contra Kaminski por el polémico término de su matrimonio con Carla Jara ¡sin pelos en la lengua! 

El periodista de Mega José Antonio Neme se refirió al polémico caso del termino del matrimonio entre Francisco Kaminski y Carla Jara. En específico el conductor culpó a su colega, por no tener “responsabilidad afectiva” y señaló que Camila Andrade no era la responsable del quiebre de este matrimonio. Recordemos que a la Miss Chile la han destrozado a través de redes sociales.

Mientras Neme y Karen Doggenweiler hablaban sobre esta ruptura comenzó a sonar en el estudio la canción “dos mujeres un camino”, lo cuál fue tomado por la pareja televisiva para jugar con la farandulera noticia. “Dos mujeres, un Kaminski...” entonaron en tono de broma. Sin embargo, más tarde el periodista le puso seriedad al tema.

¿Qué dijo Neme sobre el polémico término?

“Si la historia es tal y como suena, tú Francisco Kaminski no fuiste afectivamente responsable con Carla Jara”, lanzó Neme para luego agregar que “si las dos mujeres han hablado, uno también tiene que ser adulto”. Sobre esto mismo, recalcó en que la culpa de esta mediática historia no era de la animadora y ex Miss Chile Camila Andrade, quien ha acusado acoso a través de las redes sociales.

Sobre esto dijo que ella “no tiene compromiso alguno con Carla Jara” y aprovechó de sacar a colación el término “responsabilidad afectiva”. “Cuando estás en una relación de pareja, y se lo digo a toda la gente, es responsable por uno pero también en parte por el estado de ánimo y los sentimientos del otro” explicó para luego dar a entender que debió hacer las cosas con más cuidado.

“Nadie te obliga a amarla por el resto de la vida, nadie puede estar atado a quien no quiere. Las cosas hay que hacerlas con cierto cuidado, con cierta clase y ya está” cerró el periodista. Cabe mencionar que, Carla Jara dio una entrevista exclusiva para el programa Podemos Hablar PH y contó en detalle cómo habrían sucedido los hechos.