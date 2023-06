Neme criticó sin piedad a Catalina Pérez

José Antonio Neme compartió un duro descargo en torno a la polémica que involucra a la Fundación Democracia Viva (vinculada a Revolución Democrática) que recibió cerca de $420 millones de la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Fiel a su estilo, el conductor de Mucho Gusto afirmó que “llevamos dos semanas hablando de este tema y todavía no logramos saber por qué se cobro esa plata, cómo se gastó esa plata”.

En la misma línea, el comunicador sostuvo que “en este caso me parece que debería haber transparencia absoluta: la pareja de Catalina, la diputada Pérez -con quien he intentado comunicarme en varias oportunidades de la semana pasada-, el señor Serviu ya no es Serviu, la señora subsecretaria que ya no es subsecretaria, tienen que contestar porque son platas de todos nosotros”.

“Me parece que es tomarle el pelo a la opinión pública respecto de platas que nos corresponden. Uno tiene derecho a saber qué están haciendo con su dinero”, añadió.

Neme contra Catalina Pérez

Después, Neme recalcó que “a mí lo que me molesta es que llevamos varios días y todavía no sabemos nada. La opinión pública tiene derecho a saber la ruta de su dinero”.

“¿Cómo el gobierno va a pedir más dinero para la reforma tributaria o previsional? Lo primero que va a hacer la derecha es decir: ‘bueno, miren el caso de Democracia Viva’. Les van a sacar de aquí al infinito esto. Ya las disculpas están bien, todos se ponen rojos, eso es lo obvio, pero debería venir una agenda legislativa que mejore el control de platas públicas”, comentó el periodista.

Finalmente, criticó a las personas vinculadas al millonario convenio: “Han sido tan torpes que le han puesto en bandeja a la derecha un argumento para oponerse a entregarle más recurso al Estado”.

“Catalina Pérez ha hecho un autogol donde ha perdido el Mundial de fútbol”, agregó.

“Gabriel Boric debe estar quemadísimo y yo estoy con él (...) él debe estar diciendo ‘estoy pidiendo recursos públicos y me sale una señorita con su pololo’... y se pierden 400 millones de pesos. Yo ahí estoy con el Presidente, debe estar súper quemado”, concluyó el conductor de Mucho Gusto.