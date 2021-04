José Antonio Neme se enojó por el caso de mujer de 82 años que dirige el tránsito en Melipilla

El pasado jueves se viralizó por todas las redes sociales el caso de la señora Amalia, una jubilada de 82 años que recibe $150 mil pesos mensuales por su pensión, dinero que no le alcanza para llegar a fin de mes.

Y como ahora necesitaba comprar pañales y leche para su bisnieto, esta mujer comenzó a dirigir el tránsito en un paso bajo nivel frente a su casa ubicada Melipilla, para conseguir dinero.

Por lo mismo, el matinal "Mucho Gusto" de Mega llegó hasta el lugar de su trabajo para hablar con ella, conocer su historia y de paso, ayudarla con lo que necesitaba.

La reacción de Neme

Tras conocer su testimonio, el animador del espacio, José Antonio Neme, quiso intervenir para entregar otra perspectiva de esta historia.

“La energía que emana Amalia es muy linda. Viene con su resiliencia, mucho esfuerzo y sigue ahí, apretando la tecla de esfuerzo por su familia, porque la quieren sus hijas y bisnietas. Pero no hay que normalizar estas situaciones”, explicó.

“Al ver su caso paso, ok, valoro lo que veo en usted y la respuesta del canal, porque es un lindo gesto. Pero me indigna mucho que usted no ocupe su energía maravillosa en compartir tiempo con sus nietos y bisnietos, en leer un libro o ver una telenovela, me duele, me genera una sensación de violencia”, explicó el periodista indignado.

Si bien insistió que su idea no era ‘amargar’ el móvil y entendiendo que esta era una decisión voluntaria de esta persona mayor, su intención era que no se normalizaran estas situaciones. Esto pensando que según él, alimentos como leche o los pañales deben ser entregados por el Estado.

“Detrás de ella hay un sistema agresivo, violento, injusto, pero que ahora vemos con una cara distinta. Pero no es normal que una mujer que por 60 años trabajó, ahora haga esto, no debería”, agregó el conductor.

Junto con esto, José Antonio extendió su crítica a la distribución de fondos del Gobierno. “No quiero que esa plata que pago en impuestos se pierda en la estratósfera política, quiero que baje y llegue al bolsillo de Amalia. Eso es lo que quiero, como ciudadano, no como periodista. Que comparta con sus nietos y bisnietos que es lo que merece”, agregó.

Tras oír estas palabras, la mujer agradeció lo dicho por el conductor y le deseó mucha suerte en su vida. Simón Oliveros en tanto, que estaba en el despacho, dijo que estas situaciones también son propias del alma de los chilenos.

Neme entendió esto, pero reiteró su punto de la responsabilidad del Estado: “Que las lágrimas de Amalia, la caridad de Farkas, del Mucho Gusto, no tape la precariedad de este sistema. En Chile somos buenazos para correr el foco, somos buenos para perder el centro. De convertir la caridad en una política pública”.

“Las políticas públicas son para atender las necesidades de las personas, no pueden nacer desde la caridad. Deben nacer desde la sensatez, desde el sentido de justicia. Es justo que una señora como Amalia, que use su energía y resiliencia en otras cosas, y no en dirigir el tránsito”, cerró el rostro de Mega.