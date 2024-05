Neme arremete contra Cathy Barriga en entrevista: "Infantiliza su condición"

José Antonio Neme estuvo invitado en Podemos Hablar PH y conversó sobre diversos temas de su vida. En la instancia el comunicador fue consultado sobre los roces que ha tenido con la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga y el caso que la envuelve sobre fraude al fisco por cerca de 30 mil millones de pesos, del cual la exedil dice ser inocente.

Recordemos que el periodista, en reiteradas ocaciones ha apuntado en contra de la alcaldesa. Por ejemplo en enero declaró. "Uno lee esto y coincide con ella... hizo un largo camino, trabajó en la tele, me imagino que le dedicó amor y cariño a todo lo que hizo, el punto no es ese, el punto es esa plata, dónde está, se malversó, se gastó o se gastó bien, a lo mejor ella tiene explicaciones para cada céntimo" dijo.

¿Qué dijo Neme sobre la ex jefa comunal?

Cabe mencionar que Barriga se encuentra en prisión preventiva mientras se investigan las acusaciones en su contra. "Ella vive en una dimensión paralela. Creo que ella infantiliza su condición. Como que es una pobre adolescente atacada y perseguida” mencionó al ser consultado por sus públicos conflictos con la política y ex chica reality.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Ella tiene el derecho de creer que está siendo atacada políticamente pero el ministerio público piensa lo contrario, la justicia lo resolverá” agregó. “Me parece que tiene una edad suficiente como para defenderse como una persona adulta. Yo creo que ella se infantiliza, infantiliza el conflicto, se empequeñece, y a mí eso me molesta particularmente" apuntó.

"Porque es una mujer que tuvo primero una delegación de poder, una confianza de la opinión publica y hay mucha plata que pasó por su firma, entonces me parece que hay una cuota de responsabilidad" lanzó Neme quien además dijo que su marido no la debería defender públicamente ya que, él se debería dedicar a legislar y recordó el llamado que recibió de Joaquín Lavín León en el programa. "No sé por qué el marido tiene que representarla" cerró.