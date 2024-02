El periodista y conductor del Mucho Gusto, José Antonio Neme, criticó con todo a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti por su intervención en la apertura del Festival de Viña del Mar, en donde la edil se levantó a saludar al público y sacó de su bolsillo un cartel que decía: “Ley de incendios ¡Ahora!”. La situación se volvió viral rápidamente y recibió todo tipo de comentarios, incluso algunos la llamaron oportunista.

Cabe mencionar que la alcaldesa Ripamonti ha estado en el ojo del huracán luego de que el medio de investigación Ciper publicara el reportaje “Municipalidad de Viña del Mar no tenía vigente el Plan de Emergencia Comunal ni un Plan de Evacuación ante incendios”, artículo en el que se le acusó de no tener actualizado el plan, incluso el que tenían vigente hasta el 2025. “Se exige una serie de disposiciones que son más detalladas. La principal diferencia es que cuenta con requisitos sobre planes de evacuación, plan que al que se refiere la alcaldesa no cuenta con eso", señaló la periodista a cargo de la investigación Catalina Olate.



¿Qué le dijo Neme a Ripamonti?



Neme no se aguantó y comentó el cartel que presentó la alcaldesa en la Quinta Vergara. En la instancia señaló que no le parecía necesaria esta intervención por parte de una autoridad. “A mí me pareció extraño. Fue extraño lo de la alcaldesa cuando presentan a la autoridad, porque uno asume que una alcaldesa tiene espacios institucionales para poner temas sobre la agenda”, dijo.



“No es necesario que haga estos llamados desesperados por la televisión”, complementó agregando que no se entendió lo que la política quería lograr. “Se vio raro. Podría haber hecho una conferencia, una entrevista, podría haber incluso pedido la palabra”, lanzó el comunicador de Mega.



“Mientras ella se divierte en el festival…hoy hay muchas familias sufriendo por su negligencia, pero ella muestra un cartel”; “Que descarada Pide ley sin vergüenza; no tiene un plan de emergencia y quiere leyes”; “Será culpa de una ley no tener el plan comunal de emergencia aprobado”; “Hay que ser muy cara de palo ... no tenía ni el plan de emergencia actualizado y está pidiendo una ley”, fueron algunos de los comentarios que generó la noticia en Twitter.

Siguen llegando más imágenes del cartel de la alcaldesa Ripamonti #Vina2024 pic.twitter.com/gKxxBPXvVb — El Capi 🇨🇱 (@Caplevi1540) February 26, 2024