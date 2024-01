José Antonio Neme apuntó con todo en contra de Cathy Barriga por la última reflexión que entregó la exalcaldesa en redes sociales. Recordemos que la también ex chica reality, será formalizada este martes por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, irregularidades que sumarían una falta de $31 mil millones en el municipio. Cabe mencionar que, a pesar de este complejo escenario, Barriga no ha dejado de publicar contenido en su Instagram, donde tiene una afiatada comunidad.



El conductor del "Mucho Gusto" se ha mostrado bastante crítico frente a este caso y ha cuestionado en reiteradas ocasiones el actuar de la acusada, quien niega los antecedentes en su contra y ha denunciado una persecución política en su contra, principalmente de Tomás Vodanovic. Bajo esta misma línea incluso ha mencionado que hay una cuestión de género en su "persecución".



¿Qué le dijo Neme a Cathy Barriga?



A través de Instagram, Barriga publicó un reel con un compilado de fotografías y videos de su vida y carrera, en el que escribió: "Participé en muchos concursos y aprendí que los límites no existen para lograr tus sueños, con amor, con respeto y perseverancia. La competencia es contigo mismo. Y la vida, entre penas y alegrías, dibujó mi destino".

Ante esto Neme señaló. “Yo soy bien enemigo de usar las redes sociales para hablar las cosas serias. Las cosas serias prefiero canalizarlas a través de medios más serios. Ella lo hace en redes y me imagino que le habla a un público que la sigue”.



"Si uno no sabe por lo que ella está pasando en términos procesales, y uno lee esto, uno no sabe si se le murió un perrito, la echaron de algún trabajo, si se separó... (el texto) responde a cualquier proceso de dolor", complementó.



De igual manera declaró que "obviamente todos tenemos una historia y necesidades. Hombres y mujeres... (pero en su publicación) no dice nada del caso en sí mismo. No sé si es una estrategia o un deseo de guardar silencio y guardarse esa explicación para el tribunal. Uno lo lee y puede estar de acuerdo con ella, pero el punto no es ese, el punto es dónde está la plata".