Nelson Mauri se refirió a los rumores de un posible regreso a la TV nacional

nelson mauri

"Estoy súper enfocado en mi vida personal y mi emprendimiento Miami Store, y estoy también como DJ en algunas fiestas”, explicó.

El bailarín nacional Nelson Mauri Pacheco conversó con el programa Me Late, donde abordó su exitoso presente laboral y la posibilidad de volver a formar parte de un programa de talentos, como son hoy en día Aquí se baila y el regreso de Rojo.

En cuanto al estelar de Canal 13, aseguró que no recibió ninguna oferta y que tampoco lo ha visto. “Es un formato que me gusta, de baile y entretenimiento, pero esta vez no hubo acercamiento. No hay nada concreto, aunque tengo cercanía con varios participantes”, explicó.

“Estoy súper enfocado en mi vida personal y mi emprendimiento Miami Store, y estoy también como DJ en algunas fiestas”, añadió, detallando que igualmente le parece muy bueno que sigan existiendo estos programas que dan espacio al talento y el arte.

“Igual un programa de televisión siempre es un plus, y ayuda. Me encantaría igual participar, pero es mucha pega. Yo estuve en Bailando por un sueño y vi que es mucho sacrificio físico y de tiempo. No estoy tan dispuesto a que me tiren mierda por unas lucas”, dijo también respecto a si le gustaría o no volver a la pantalla.

“Estoy en una onda positiva, tirando para arriba. No quiero pararme ahí si puedo generar ingresos con mi propio emprendimiento. No tengo la necesidad económica de hacerlo“, indicó.

Fuera del tema de la pantalla chica, Nelson Mauri analizó su buen presente en lo laboral, pues le ha ido bien en sus proyectos y está muy contento.

Eso sí, lamentó que “al chileno en general le molesta cuando uno se muestra que es feliz, que le va bien y que es exitoso. El chileno lo resiente porque el país y el gobierno no dan las posibilidades para que todos lo vivamos”.

Además, señaló que su conexión con Estados Unidos le hizo ver que las “metidas de pata” que tuvo en el pasado, en el programa Rojo, Fama Contrafama, le enseñaron a ser más fuerte.

“Voy más allá de la mala onda que te tira la sociedad que trata de tirarte abajo. También estoy para dar ese mensaje: si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Solo hay que creer en uno”, destacó.

Consultado por el regreso del formato Rojo, Pacheco quiso dar un mensaje a modo de consejo para los jóvenes que se presenten a la competencia.

“Que sepan que la fama es un arma mortal de doble filo. Lo puiedes usar a tu favor o te puede cagar la vida si no la sabes usar. Les recomiendo que de verdad se armen con cuero de chancho”, dijo.

“Si van a entrar a este juego, deben entender que no todo es bonito. Ahora, si quieren ser estrellas, les digo que le den con todo“, agregó.

Respecto a las relaciones que creó en el programa, el bailarín reconoció que existe cordialidad con varios en redes sociales, pero no amistades reales. “Ha pasado tanto tiempo… Son etapas que se cumplen. En cada etapa tengo nuevos amigos, pero Rojo pasó hace rato y quedó atrás”, confesó.

Si le ofrecieran ir como invitado o evaluador, dijo que no lo descartaba, “pero no lo necesito”.

“Ya crecí y mi proceso actual no va de la mano con estar en un programa juvenil. Ahora estoy en un nicho que es más de entretención para adultos, que tiene más que ver con mi orientación sexual también”, apuntó el joven que tiene una particular forma de servir tragos en las discos.

“Cuando estuve en Rojo, nadie nos dijo que ser gay fuera malo. Podíamos ser lo que quisiéramos, pero ‘que no se sepa, que nadie los vea, que no se note’… Me habría gustado agarrar el micrófono y contar lo que me gustaba y lo que era realmente“, recordó.

En esa línea, dijo que le querían hacer creer que al esconder su sexualidad le iba a ir mejor, “pero creo que yo igual me mostré como era realmente”.

“Hoy día cuido mucho a mis amigos y mi círculo cercano. Cuando jugué a ser el chismoso en la tele, de alguna forma, contaba cosas del programa y daban a entender que yo vendía a mis amigos o contaba cosas de ellos para estar en pantalla. Hoy no es algo que haría por nada del mundo”, cerró.