Nelson Mauri reveló que está atravesando un duro momento en su vida

Nelson Mauri Pacheco afirmó que está vacunado.

Un angustiante mensaje viralizó durante las últimas horas el bailarín nacional Nelson Mauri Pacheco, quien en sus redes sociales reveló que está pasando un complejo momento.

A través de su cuenta de Instagram, el ex Rojo señaló que está en alerta luego de sufrir en las últimas horas varios síntomas vinculados con el COVID-19.

En una serie de registros en formato de stories, el bailarín comentó: “Feliz lunes, bueno, no tan feliz para mí. Les cuento que estoy pasando por una situación un poco preocupante”.

“Estoy tratando de ser súper positivo, pero todos vieron que estuve este fin de semana en una fiesta Año Nuevo tocando en Talca”, complementó.

Además, agregó que “me he sentido súper mal, tengo fiebre. Dolor de garganta. Olfato tengo, pero me duele mucho el pecho”.

“He tenido fiebre. Y la verdad que no es para alarmar a nadie, pero ojalá toda la gente que asistió a esta fiesta o estuvo, tomen algún resguardo”, declaró.

Además, reveló que está esperando realizarse un examen PCR para “descartar cualquier duda frente al COVID-19”.

Finalmente, el influencer señaló que tiene su esquema de vacunación completo, y que a la celebración a donde asistió, llevó su Pase de Movilidad.