El 6 de febrero de este año, el país se puso de luto después del fallecimiento del ex presidente Sebastián Piñera. El ex mandatario perdió la vida después de un accidente en helicóptero en el Lago Ranco, Región de Los Ríos. Su hermano, Miguel “Negro” Piñera, ha publicado diversos mensajes en su honor y memoria.



En conversación con LUN, el Negro Piñera habló sobre el difícil momento que está viviendo. “No estoy actuando, suspendí todas mis presentaciones de Arica a Punta Arenas. No he querido subirme al escenario todavía. Creo que no es el momento. No he salido de la casita. Este miércoles se cumple un mes y hay misa”, comenzó diciendo.

El cantante fue consultado sobre su actividad en Instagram, donde ha subido varios registros que le traen buenos recuerdos. “En estos momentos difíciles me hace bien recordar las canciones que grabé cuando joven. Estamos muy tristes y cada día se pone peor”, reveló.

Por otro lado, Miguel Piñera también aseguró que en estos tiempos se ha sentido muy querido y ha podido evidenciar el cariño que le tiene la gente. “Gracias a Dios, yo soy transversal y la gente me quiere. Siento puro cariño de todos lados. Soy muy agradecido de mi país, de mi gente”, comentó. “Ahora con la muerte de mi hermano querido es impresionante la cantidad de pésames que me han dado. Me han escrito por WhatsApp, por Instagram, por todas mis redes”, cerró.