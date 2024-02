El periodista Julio Cesar Rodríguez le realizó una intima entrevista a Miguel “Negro” Piñera, quien era hermano del expresidente Sebastián Piñera. En la instancia el cantante y empresario habló sobre el legado que dejó su hermano y una tincada que él tenía sobre el helicóptero que solía manejar y que finalmente le quitó la vida en un repentino accidente en el lago Ranco, ubicado en la región de la Araucanía.



Cabe mencionar que el “Negro” se mostró bastante sensible durante la entrevista e inlcuso le envió un recado a todas las personas que le han enviado mensajes de cariño, así mismo el día del fallecimiento del exmandatario publicó en sus redes una fotografía junto a su hermano y escribió entre otras cosas. “Su partida deja un gran vacío en nuestras vidas (...) será recordado por su carisma, su energía y su optimismo contagioso”.



“Negro” Piñera se desahogó con JC Rodríguez



En medio de la entrevista el cantante reconoció que iba a extrañar mucho a su hermano. “voy a echarlo de menos. Ya no me quedan palabras ni lágrimas”, dijo. Para luego aclararle al periodista y conductor de “Contigo en la Mañana” que “te voy a pedir disculpas Julito si de repente se me va la onda, pero cada día es peor y se va a poner peor todavía”.



Así mismo el “Negro” le dedicó unas palabras a las personas que le escribieron. “Aprovecho esta tribuna para agradecer a todos ustedes, amigos y amigas, todo el cariño que recibió mi hermano el último tiempo, y sobre todo ahora en su funeral. El cementerio estaba lleno afuera, el Congreso, la Plaza de Armas, la Catedral, la gente cariñosa”, señaló.



“Ese amor yo sé que mi hermano lo estaba viendo de allá arriba y debe estar muy contento y orgulloso, porque se le reconoció lo que hizo por Chile” reconoció entre lágrimas. Finalmente indicó que su hermano tenía un gran amor por Chile. “Chile siempre estuvo primero, un servidor público que se la jugó a muerte por su país. Así que agradezco de todo corazón, muchachos, muy agradecido. Nunca me voy a olvidar de todo el cariño”, cerró.