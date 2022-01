Negro Piñera le envió una particular petición laboral a Gabriel Boric

“¡Ahora voy a ser libre una vez más! ¡Libre! ¡Libertad! ¡Libertad!“, exclamó “el negro” ante el fin del Gobierno de Sebastián Piñera.

El siempre carismático Miguel “Negro” Piñera ya se encuentra celebrando el término del gobierno de su hermano Sebastián, el cual culminará el próximo 11 de marzo, en el cambio de mando.

El músico apareció durante un despacho desde la casa del cantante, para el programa Me Late de TV+. En dicha instancia, fue consultado por el mandatario. “Ya no le queda nada”, dijo, celebrando ante la cámara.

En este contexto, el panelista del estelar, Andrés Caniluef, le preguntó: “Se acaba el gobierno de tu hermano, el presidente Sebastián Piñera, y de alguna manera se acaba para ti también algún tipo de restricción…”.

“¡Ahora voy a ser libre una vez más! ¡Libre! ¡Libertad! ¡Libertad!“, exclamó “el negro”. “El pueblo unido, papurri está contigo”, cantó más tarde, a modo de celebración.

De igual forma, le consultaron quién era su candidato para las elecciones presidenciales. “Yo no voto perrito, no me gusta la política”, dejó en claro el intérprete.

Aun así, aseguró que “hay que darle una oportunidad a Boric”. “Yo le tengo fe. Así que cualquier cosa, cuenta conmigo perrito, llámame“, agregó.

Finalmente, le mandó una particular petición laboral al nuevo presidente: “Seré ministro de la Cultura de Boric”, dijo entre risas.