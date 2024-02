Miguel “el Negro” Piñera, hermano del ex presidente Sebastián Piñera, reveló detalles inéditos del accidente aéreo en el que el ex mandatario perdió la vida el pasado 6 de febrero en el Lago Ranco. El músico contó detalles respecto del proceso de recuperación emocional de la familia. Así como, también, reveló las secuelas que dejó el accidente en Magdalena Piñera, hermana del ex mandatario que lo acompañaba durante el vuelo.

Las palabras del Negro Piñera



“Han sido días muy fuertes. Es un poco duro procesar todo esto”, reveló el cantante en conversación con la revista Sábado, de El Mercurio. Además, confesó que: “Yo pude haber perdido a dos de mis hermanos, no solo Sebastián, porque Magdalena (sobreviviente del accidente en el lago Ranco) se salvó por segundos. Nadie cacha lo difícil que fue”.

El día del accidente, el mandatario volvía en su helicóptero luego de un almuerzo con el empresario José Cox y su hermana, Magdalena Piñera, quien logró salvar su vida al igual que el resto de los pasajeros. “El helicóptero cayó al agua del lado del piloto, donde estaba la ‘Pichita’ y Sebastián, pero ella, que ya está viejita y gordita, no podía salir… Mi hermana amaba a Sebastián con toda su alma y entre todo su pánico, trató de ayudarlo, pero cuando te has sumergido tres, cuatro metros, tienes que aguantar aire para salir”, relató Miguel Piñera.

Tal vez te interese leer: Romance más allá de las pantallas: Aseguran que dos queridos actores de Mega estarían juntos

También develó que “Sebastián alcanzó a soltarse el cinturón, pero el helicóptero se hundió 20 metros y no pudo subir porque no le quedaba oxígeno. Murió ahogado. Magdalena está destruida, llena de moretones”. Por otro lado, Miguel Piñera ya había revelado anteriormente el miedo que generaba dicha aeronave en la familia y las veces que conversó con el mandatario para que la pusiera en venta.