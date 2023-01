Nayel Mehssatou confiesa que aún no le interesa convertirse en jugador de Colo Colo

El promisorio lateral chileno de 20 años, Nayel Mehssatou, reveló durante los últimos días que no está interesado en defender la camiseta de Colo Colo para la temporada 2023, luego de ser sondeado por los albos como un posible fichaje para el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores de América.

Pese a eso, el jugador reconoció el interés concreto de parte del Cacique y se mostró feliz por aquello. Sin embargo, dejó en claro que su deseo es mantenerse en el KV Kortrijk de Bélgica con el fin de ganarse un espacio en el fútbol de Europa.

“Es cierto que hay interés de Colo Colo de Chile. Me encanta su interés, porque es el club más grande del país. He recibido muchos mensajes de seguidores entusiastas, pero en este momento me siento bien en KV Kortrijk y una transferencia no es una opción”, aseguró en diálogo con el sitio Nieuwsblad.

Sin embargo, confesó que la posibilidad de jugar en el elenco albo queda abierta, pues es uno de los grandes sueños de su familia: “A mi madre le gustaría que jugara allí”. “Ella es de Chile. Nunca digas nunca en el fútbol, por supuesto, pero primero debería profundizar un poco más en su liga”, cerró el jugador de origen marroquí.