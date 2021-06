Naya Fácil sacó una declaración pública tras polémico Live con Karina Oliva

La joven decidió defender su entrevista con la candidata a Gobernadora de la RM, quien fue muy criticada en las redes sociales por "oportunista".

La trabajadora sexual Naya Fácil se refirió al controvertido live que realizó con la candidata a gobernadora por la RM, Karina Oliva, quien la tildó como "referente" y donde señaló que su hija de 13 años era su fan de sus videos (en algunos se mete hasta pepinos en su cuerpo).

Ante esto, la joven entregó una aclaración tras el debate de la candidata del Frente Amplio con Claudio Orrego (DC), donde la periodista Mónica González cuestionó a Oliva por ese En Vivo de Instagram.

"Alguien que es referente no necesariamente te signifique ser positivo o negativo. Es alguien que tiene… que muchas personas le siguen… No es que le sigan para hacerlo, sino que están particularmente viendo qué hace, qué no hace. Eso hoy día es parte importante de la discusión", respondió Oliva en aquella oportunidad.

Por lo que Naya decidió ocupar su red social para referirse al hecho. "Yo siempre he dicho que no soy ejemplo para alguien. Yo muestro mí día a día y muchas personas me ven porque me quieren. Otras por morbo, otras porque me tienen mala, otros porque quieren verme superarme".

Además, agregó que hay "un sinfín de personas que me ven por distintas razones. Pero de mi boca siempre ha salido que no me miren como ejemplo. Especialmente los más jóvenes".

"Si me ven que sea como entretención y para que jamás hagan algunas de las cosas que yo hago, que sea sólo entretención. Si quieren rescatar algo de mí, que siempre sea lo bueno. En fin, espero que comprendan que siempre estoy aclarando este punto", concluyó.