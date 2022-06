Naya Fácil reaccionó indignada tras ser citada a declarar a la Fiscalía

La influencer se lanzó en duros términos contra el Poder Judicial en sus redes sociales: “Soy antisistema”.

Naya Fácil.

La ex trabajadora sexual y actual "influencer" nacional, Naya Fácil, fue tendencia hace tres años al protagonizar un polémico episodio cuando se desnudó en una iglesia ubicada en Caldera. En el registro que fue subido por la mujer a sus redes sociales, ella mostró sus pechos y su trasero. Tras las quejas y el debate que surgió, todo pareció terminar ahí. Sin embargo, el pasado viernes 17 de junio, Nayadeth recibió una citación judicial por ese incidente.

“¿Se acuerdan del video de la iglesia? La alcaldesa, no sé si me demandó o qué huea, pero me llegó este papel de Caldera. Parece que voy a tener que ir a la fiscalía“, anunció a través de una historia en Instagram durante la mañana del pasado viernes. Sin embargo, en ese momento le restó importancia al asunto. “Seguro voy a ir a la fiscalía, estos políticos no se cansan de sacar multas para el bolsillo de ellos. No estoy ni ahí con ir ni nada, que les quede claro. Están acostumbrados a sacarle las lucas a la gente, yo no soy del sistema, soy antisistema”, afirmó.

Sin embargo, la ex trabajadora del comercio sexual comenzó a preocuparse ante la citación judicial e incluso decidió ir en búsqueda de un abogado. “De repente estaba acostada y me acordé de ese papel que me llegó en la mañana. Se imaginan a mí preciosa. Me cago. Voy a ir a leerlo mejor. Voy a llamar a un abogado. No, yo no puedo dormir con esta cuestión en la mente”, contó en su stories, antes de pasar pasar leer la citación.

“Nayadeth se desnudó ante el altar al exponer sus pechos y se bajó el pantalón que vestía para poner sus nalgas desnudas en el altar. Ultrajando con tal acción dicho objeto sagrado para los fieles del culto católico. Divulgando tal ultraje por redes sociales”, fue lo que leyó la influencer.

Entre risas y molestias, se quejó contra la líder de la Municipalidad de Caldera. “Para lo que tienen tiempo los alcaldes. Qué rabia que tengan tiempo para esto. De verdad me da mucha rabia“, criticó. Y luego, aclaró a sus seguidores lo que había ocurrido ese día. “Bueno sí, pasó eso, gente. Yo hice un en vivo explicando qué había sucedido. Solamente fue un momento que lo vi, de una manera, cómo explicarlo… Justo en ese tiempo estaban sacando a la luz a todos los curas y todo el tema. Y lo vi como una manera de rebeldía“, explicó.

Además, reiteró a sus críticas hacia el clero. “Y claro, yo lo hago con mi consentimiento y les molesta los curas culiaos. Pero si yo lo hubiese hecho sin mi consentimiento, les encanta, porque así son los curas. Y bueno, a asumir las consecuencias”, declaró.

“‘Al imputado Nayadeth…’ ¡Ay! Que no soy imputado. ‘Le cabe participación punible como actor’… ¿Qué carajo es punible? No tengo idea, Ponen puras palabras raras que acá una no entiende“, reclamó ante la redacción del texto.

Después de leer buena parte de la citación a la fiscalía, Nayadeth se dio cuenta que a su audiencia iba a asistir un obispo. Hecho que no solo la sorprendió, sino que también la motivó a preparar un espectáculo para ese día.

“Dice que va a ver un señor obispo, en mi audición. ‘El señor Obispo Ricardo Morales Galindo’… Va a estar en mi audiencia el caballero. Aquí me descargo con los curas, por todo el pueblo, por toda la gente. Voy a dejar la patada en la audiencia”, advirtió la mujer.

Tras confirmar la presencia de un sacerdote en el lugar al que estará citada, la influencer prometió que no pasará desapercibida ese día. “Voy a dejar el medio show. Y porque me llamo Naya Fácil y porque soy la reina del show, yo voy a dejar la patada en esa audiencia. Les digo altiro, yo no me voy a quedar así como así. Si me voy preciosa, me voy preciosa con show“, aseguró.

No obstante, Naya Fácil igualmente tiene claro que debe prepararse legalmente para esa audiencia si es que no quiere terminar mal. “Yo no sé qué va a pasar, mañana voy a llamar a algún abogado“, informó.

Luego la interprete del hit Show show, se refirió a a los afectados por sus actos en ese día. “Señores curas, si los pasé a llevar o les hice mal, no estoy ni ahí con ustedes. A los únicos que les voy a pedir disculpas, bueno, ya lo hice esa vez en un en vivo, pero lo voy a volver a reiterar, es a la gente creyente”, dijo.

Después, la influencer manifestó que quien hizo aquello, era otra versión de ella misma. “Si sintieron pasados a llevar o algo por mi actitud ese día, quizá no fue el lugar apropiado, quizá no fue la manera apropiada, pero ya está, ya pasó. Era otra Naya. Ahora soy otra Naya. Voy a ponerle el pecho a los actos nomás”, sostuvo.

“Es verdad, todo lo que leí pasó. Pero no destruí nada. Ojo, no toqué nada. No boté nada. Yo hice eso. Yo conmigo misma haga lo que yo quiero conmigo. Tal vez el lugar no fue prudente”, cerró.