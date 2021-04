Famosa escort reveló que un conocido político solicitó sus exóticos servicios sexuales

La trabajadora sexual no se aguantó y le contó a sus seguidores que un hombre de la política la contactó para solicitar sus servicios.

La trabajadora sexual y actual influencer en redes sociales, Naya Fácil, se lanzó un "bombazo" en su cuenta de Instagram, tras revelar que un conocido político del país la contactó para solicitar sus servicios eróticos.

Te puede interesar: La estúpida excusa que dio Cathy Barriga tras ser descubierta robando el dinero de Maipú

La joven escribió que "me acaba de hablar un político para un servicio. Sé que esto debe ser confidencial jaja pero necesitaba contarlo porque todo lo que digo se me cumple jaja, pero aún no vuelvo a las pistas".

Entre risas, Naya comentó que le gustan los "ternos", pero aunque la joven quisiera aceptar el trabajo, explicó que "aún no vuelvo a eso, necesito tiempo para trabajar mi cuerpo".

Ante la sorpresiva solicitud de esta persona de la política, sus seguidores de inmediato le comenzaron a preguntar que de qué partido era el hombre, a lo que Naya Fácil dijo entre risas que "no sé, no cacho de política, pero de que me parte, me parte".

Naya Fácil hace tiempo que comenta en sus redes sociales que poco a poco ha dejado de trabajar en el comercio sexual, por lo cual se hizo conocida, porque se ha introducido en la publicidad a través de sus historias de Instagram, lo que le ha permitido realizarse varias cirugías, como su último aumento mamario.

Sin embargo, la joven también ha dejado en claro que le gustaría volver a ser la de antes, pero sin presiones, ya que tal como comentó esta vez, la joven quiere potenciar su cuerpo y tener diez puntos su material de trabajo.