Naya Fácil le realizó una insólita petición por privado al Presidente Gabriel Boric

La trabajadora sexual e influencer le envió un mensaje por interno a Mandatario donde le pidió que “Chile no termine como Venezuela”.

La reconocida trabajadora sexual e "influencer" nacional, “Naya Fácil”, utilizó sus redes sociales con el fin conversar con sus seguidores de política y sobre el desempeño del Presidente de la República, Gabriel Boric, a dos meses de que asumiera en La Moneda.

La influencer, que es recordada por una participación en un live de Instagram con la excandidata a gobernadora metropolitana Karina Oliva y por sacarse fotos sin pantalones en una iglesia, preguntó en sus historias de Instagram si “¿Ustedes creen que Chile va a terminar como Venezuela?”.

Ante las respuestas de sus seguidores, subió un video en donde contó que no se aguantó y le envió un mensaje privado a la cuenta del Mandatario. “Hola, soy Nayafacil, por favor que Chile no termine como Venezuela, yo te hice campaña, confié en ti, por favor cuídanos. No me gustaría irme a otro país, haz las cosas bien y piensa en nosotros, la gente del pueblo. Muchas gracias. Ah, me gusta tu barba”, escribió.

Y luego subió un video en el que contó por qué mandó el DM. “Lo siento chiquillos, no me aguanté. Le mandé un mensaje al Presidente, tenía que hacerlo”. “Qué se cree este del Gabriel Boric, que uno qué. ¿Que me subí a un árbol por las puras? Arriesgué mi vida prácticamente, para que este loco después nos ande trayendo así. No. Todos confiamos en él y no nos puede defraudar”, añadió. “Yo debería postularme”, cerró.