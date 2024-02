Se armó la grande en medio de la catástrofe. Recientemente, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, criticó duramente a Naya Fácil. Al parecer, la ayuda que aportó la influencer a las zonas más afectadas por el incendio no fue de agrado para la edil, según comentó a Valparaíso Informa. “Donde se ha registrado la llegada de influencers y a grandes camiones sin coordinación, ha obstruido el paso de las maquinarias que tienen que retirar escombros y los equipos de emergencia”, señaló Melipillàn.



Ante lo dicho por la alcaldesa, la influencer nacional no se quedó callada. Naya Fácil salió a defender la ayuda que ha entregado ella y varios compañeros de redes sociales. Y no solo eso, sino que también denunció a Melipillán de no haber ido a visitar a los lugares afectados y apuntó a los centros de acopio.



La respuesta de Naya Fàcil



“La alcaldesa dice que vaya a los acopios a dejar la ayuda jajaja, si la misma gente me ha dicho que no llegan la ayuda de los acopios. Te pasaste, anda a caminar a los cerros y ayuda a la gente con un colchón, aprende a caminar ripio”, lanzó la influencer.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, pues Naya continuó lanzando dardos a través de sus redes sociales. “Cuándo has ido a ver a la gente en los cerros como lo hice yo. ¿Saben lo que le ardió a esa alcaldesa? Que yo me metí a los cerros, que tuve mejor comunicación con la gente de Quilpué que ella”, comentó.



“Ella como alcaldesa ni siquiera ha ido a ver lo que les falta. Así que, comenzó la guerra y que venga a hablar de mí de nuevo. Así son los políticos”, continuó. “Los centros de acopio no entregan la ayuda. Los de la Municipalidad me dicen que no lo hacen y las mismas personas que esperan la ayuda, no les llega”, sentenció.



“Yo no quería tocar este tema, porque quizás todos los acopios no son iguales. Ustedes entregan la ayuda y para empezar muchas personas que están ahí se reparten las mejores cosas”, reveló. Terminó su descargo mandando un mensaje a la edil de la comuna. “La Municipalidad espera que la gente de los cerros baje a buscar la ayuda, ¿Cómo los viejitos van a hacer eso? Y los camiones de la Municipalidad no sé dónde están, porque no vi ninguno”, cerró.