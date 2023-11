La influencer, Naya Fácil, ha vuelto a hacer de las suyas en redes sociales. La ex trabajadora sexual está a punto de cumplir 26 años a principios de diciembre y piensa celebrarlo en grande. Incluso arrendó una parcela e invitó a todos sus “facilines” a asistir. Eso si, deben comprar su entrada. Y, tal vez, el presidente Gabriel Boric podría ser uno de los invitados.



A través de sus historias de Instagram, la influencer le pidió a sus seguidores opciones de posibles invitados. A lo que alguien le respondió, tal vez en serio o tal vez en broma, que invitara a Gabriel Boric. La joven demostró su entusiasmo por la idea y respondió: “más ahora que está soltero, igual me lo como”.



Ni corta ni perezosa, Naya Fácil le envió un mensaje directo al mandatario, dejándolo cordialmente invitado a su fiesta.

La coqueta invitaciòn de Naya Fácil



La polémica influencer comenzó su mensaje saludando alegremente al presidente y anunciando que su cumpleaños será el 3 de diciembre. “Quería dejarlo cordialmente invitado a esta ceremonia tan importante para mí. Es algo privado y tranquilo jaja. Lo espero, hay van de acercamiento, comidita y copetito. Me avisa y le guardo su pieza. Si desea invitar a alguien, me avisa ya que son cupos limitados”, expresó.



“Cumplí con invitarlo, pa’ que después no me digan ‘oh no me invitaste’. Le mandé el mensaje, no se lo voy a anular, ahí está en mi chat, ¿Te cachan me responde?”, dijo Naya más tarde a sus fans. ¡Y la cosa no quedó ahí! Porque también aseguró que “merezco una respuesta, o un sí o un no. Que no sea mal educado, hasta me subí a un árbol chiquillos, así que ahí lo espero”.