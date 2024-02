Durante la madrugada del viernes, Naya Fácil sufrió una encerrona en La Florida la cual intentó esquivar e impactó la casa de una vecina del sector. Ante la llegada de Carabineros, la mujer que vio afectado su hogar comenzó a reclamar y la influencer estalló contra ella envolviendose en una potente discusión. “¡¿Tu casa?! Podríamos haber perdido la vida, te informo. Te lo pagamos, tranquila. Me dice ‘miren cómo quedó mi casa’. ¡Casi me matan!”, le lanzó a la mujer.



Cabe mencionar que durante estos días la influencer ha enfrentado varias polémicas. Durante el fin de semana fue detenida en Viña del Mar luego de discutir con el trabajador de un pub y agredirlo físicamente. Naya se encontraba en la zona entregandole ayuda a las familias afectadas por los incendios que dejaron a más de 12 mil familias sin nada.



Tensa pelea entre Naya Fácil y vecina



A través de Instagram, la influencer relató todo lo que iba ocurriendo e incluso contó sobre la vecina que “la otra preocupada de la casa y miren cómo quedó mi auto. Eso lo voy a pagar, me comprometo públicamente” agregando que “la vecina está alejándome por la reja. La señora dale que dale que alega, y nosotros pudimos haber perdido la vida”.



Así mismo Naya compartió una fotografía de la reja que impactó y mencionó que “así quedó la reja de la señora, pagaré porque pucha que ha webiado con la reja”. Más tarde la mujer siguió discutiendo con la señora en la comisaría.“Cero humanidad, ni siquiera preguntó si estaba bien, ni siquiera dijo ‘lamento lo que les sucedió'. Yo estoy sentada en mi lugar, la señora se acerca para acá”, lanzó la mujer que se dedica a las redes.



Finalmente, la influencer se enfrentó a la mujer. “¿Usted vivió todo lo que yo acabo de vivir? ¿A usted la apuntaron? ¿A usted le rompieron su auto? ¿Usted vio su vida en un segundo? Está preocupada por una reja. ¿De qué seguridad me habla si me acaban de asaltar? Yo voy a pagar su reja y listo. ¿Cómo quiere que se la arregle hoy si tengo que arreglar mi auto y mi auto no tiene ni ventanas?”, cerró.