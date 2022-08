Naya Fácil entregó detalles de su insólito choque a un funcionario de Carabineros

La influencer nacional aseguró que fue detenida por funcionarios policiales, pero por otro motivo.

Naya Fácil.

La influencer y ex trabajadora sexual, Naya Fácil, nuevamente dio de qué hablar en redes sociales al sufrir un insólito accidente automovilístico con Carabineros. Cabe señalar, que la joven aún no tiene su licencia de conducir, ya que hace algunos días reprobó el examen práctico.

A través de sus historietas de Instagram, Naya Fácil impactó a todos sus seguidores señalando que había chocado a un funcionario policial. “Conchetumadre la media volá, choqué con un paco”, comenzó relatando la influencer. “La huea que me pasa, voy llegando al dentista súper atrasada, después les cuento toda la historia. Ni siquiera alcance a revisar mi auto”, agregó.

Luego, la influencer contó que venía manejando como lo hace siempre, y que tras no mirar bien por el espejo retrovisor mientras se encontraba doblando en una intersección, terminó chocando a un uniformado.

En esa misma línea, señaló que no la recriminen por no tener licencia, puesto que mucha gente que sí la tiene igual choca. Además, indicó que fue solo un “topón” y que su auto se vio más afectado que el del funcionario policial. Luego de este accidente, la ex trabajadora sexual fue detenida por otros Carabineros pero esta vez era por algo totalmente distinto, ya que en esta ocasión, los funcionarios policiales le pidieron unas fotografías.