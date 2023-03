Naya Fácil encendió las redes con sexys fotos de sus vacaciones en Brasil

La siempre controvertida y famosa influencer nacional, Naya Fácil, sigue gozando de sus merecidas vacaciones en Brasil con un grupo de amigos, lugar que ha ido compartiendo a través de sus redes sociales para todos sus fans.

En esta oportunidad, la mujer impactó a sus seguidores al subir una postal en la que se ve posando desde lo que pareciera ser un precipicio. La foto la tomó en la famosa Piedra del Telégrafo, que se encuentra ubicada en la cima de la colina del Morro de Guaratiba, en Río de Janeiro.

A través de sus historias, la joven contó que era la foto “por la cual más me he sacrificado en mi vida, una hora y media caminando un trekking en subida (...) fue tan brígido que casi abandoné, así que por favor, valoren esta foto”.

“Jaja supieran lo que me costó, pero logré, sentada en la punta de la piedra, buen trekking”, agregó en la publicación.

Luego, en sus historias de Instagram volvió a compartir otra foto en la que parecía que estaba colgando desde el precipicio. “Parezco photoshopeada”, escribió. La influencer entonces explicó que “yo no estoy photoshopeada, de verdad me pare así, de verdad. El fotógrafo no sé, sacó la foto como media foto photoshopeada, pero yo de verdad me agarré así”.

Naya Fácil (Instagram @nayafacil_oficial)

